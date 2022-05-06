В блеске изумрудов: Каролина Севастьянова в белом жакете щегольнула роскошным украшением

Звезда российской гимнастики Каролина Севастьянова в своем микроблоге похвасталась подписчикам, что стала обладательницей нового украшения – роскошной пары сережек с крупными драгоценными камнями, похожими на изумруды. Красотка примерила обновку и покрасовалась перед камерой в них.

Для столь роскошной примерки Севастьянова облачилась в белоснежный жакет, который подчеркнул ее точеный стан, и изящно позировала перед камерой.

Напомним, Севастьянова – олимпийская чемпионка в командном многоборье по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она не только завоевала «Золото», но и звание самой красивой спортсменки стартов.

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