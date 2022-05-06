«Непростой момент»: солистка группы «Тутси» Ярославская – о конфликте с Шульгиным

Певица сейчас уверяет, что претензий не имеет.

Группа «Тутси», участницей которой является сегодня Леся Ярославская, известна уже второе десятилетие. Певицы приняли участие в проекте «Загугли звезду», где рассказали о своей карьере, участии в «Фабрике звезд» и многом другом, о чем так любят искать сведения поклонники в Интернете.

Давно ходят слухи о конфликте Ярославской и продюсера «Фабрики звезд» Александра Шульгина. После третьего сезона он покинул проект, разорвав с Первым каналом контракт. Якобы, с начинающей певицей у него тоже было не все гладко. И она это подтвердила.

«Александру, наверное, хотелось, чтобы я абсолютно четко следовала его рекомендациям, и когда я высказала свое мнение, негатив в адрес той песни, которую он мне предлагал на номинацию, у нас с ним произошел достаточно такой непростой момент», — приоткрыла завесу тайны певица.

Сейчас, уверяет Ярославская, у нее к Шульгину нет претензий, конфликт исчерпан. Ранее они даже пересекались на одном мероприятии и общались как ни в чем не бывало.

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