Новости шоу-бизнеса: Симоньян ответила Киркорову, Васильева растоптала Хаматову, правда о гастролях «Вечернего Урганта»

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Маргарита Симоньян впервые высказалась о словах Филиппа Киркорова, который ранее встал на защиту Максима Галкина. Тем временем поп-короля попросили собрать стразы и перья в чемоданы и уезжать из России.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 5 мая, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Маргарита Симоньян ответила Филиппу Киркорову

На днях Филипп Киркоров заступился за Максима Галкина, которого Маргарита Симоньян назвала «геем, который женился на престарелой женщине». В свою очередь журналистка ответила поп-королю.

«Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема», — сказала Симоньян.

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Филиппа Киркорова попросили уехать из России

Скандал с поваленным на сцену крестом во время юбилейной шоу-программы Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце набрал большие обороты. Накануне артиста попросили уехать из России.

«Думаю, что Киркоров не должен себя сдерживать только в одном: пусть едет в Израиль, аккуратно упаковав в чемоданы свои перья и стразы», — глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

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Татьяна Васильева растоптала Чулпан Хаматову

Актриса Татьяна Васильева жестко прошлась по сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. Актриса не только оставила театр «Современник», но и покинула благотворительный фонд «Подари жизни», который сама основала еще в 2006 году.

«Который [фонд] она бросила, и теперь дети остались без всего», — сказала Васильева.

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Правда о гастролях шоу «Вечерний Ургант»

Накануне «Вечерний Ургант» анонсировал концерт в Германии. Свет на эту историю пролила вокалистка группы «Фрукты», которая выступает с Ургантом.

«Выступление перенесено на 2023 год, и наша группа как часть коллектива «Вечернего Урганта» там будет, когда он состоится», — добавила певица.

Стало известно, сколько Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на содержание замка

Второй месяц Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле. Тем временем их замок в деревне Грязь пустует, но тратиться на него все равно приходится. Накануне стало известно, что сумма получается весьма внушительная.

«Даже сейчас, когда замок пустует, его содержание обходится Галкину в солидную сумму — чуть меньше миллиона рублей», — сказал эксперт в области элитной недвижимости.

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