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Прикрылась пушистым котом: Волочкова, распахнув халат, показала нижнее белье

Балерина расположилась на диване в своем особняке.

Прикрылась пушистым котом: Волочкова, распахнув халат, показала нижнее белье
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда сцены Анастасия Волочкова любит привлекать к себе внимание. Балерина не раз становилась участницей громких скандалов, а также регулярно дает повод обсуждать личную жизнь.

Эпатирует танцовщица и своими нарядами. Если на Мальдивах, куда регулярно она летает отдыхать, это обычно купальники, то в Москве обсуждают ее выходы в свет и домашние аутфиты.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Вот и сейчас Волочкова заставила подписчиков судачить о своем распахнутом халатике, под которым засветила нижнее белье – черное боди. И даже кот, которого балерина взяла на коленки, не прикрыл обзор.

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