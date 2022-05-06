По разные стороны баррикад: Лоза поставил на место Хаматову и Киркорова

Музыкант Юрий Лоза долго наблюдал за всем происходящим в отечественном шоу-бизнесе, а накануне решил высказаться. Артист считает, что не все звезды знают о том, как даже называется все происходящее на Украине. При этом он поделил селебрити на три лагеря.

«У нас есть люди, которые абсолютно за. Скажем, Чичерина, которая прямо активистка-активистка. Есть те, которые абсолютно против. Например, Чулпан Хаматова, которая пришла на какой-то эфир в платье цвета украинского флага. Есть люди, которые даже не знают. Я думаю, что Киркоров вряд ли знает, что идет спецоперация», — заверил Лоза в беседе с «Царьградом».

Напомним, ранее о действия Чулпан Хаматовой высказались в Госдуме. Депутат Сергей Соловьев считает, что актриса пытается усидеть на двух стульях.

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