«Отец человечный, а сын – нехристь»: экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов прочитал нотацию Филиппу Киркорову

На пасхальной неделе певец Филипп Киркоров праздновал свое 55-летие. По такому большому поводу артист дал несколько концертов. И в Сеть попали его танцы на поваленном кресте, на котором была распята актриса.

Возмущению не было предела. Высказались представители власти, культуры церкви. Теперь негодует и экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов, в миру – Роман Тертишный. Он не смог промолчать и поразмышлял у себя в блоге, доколе подобное будет продолжаться.

«Помню фрагмент интервью Бедроса Киркорова, в котором он очень тепло отзывается о духовном, и видна в нем щепетильность, такое благоговение к святыне, уважение. Филипп переступил и через чувства отца, встав на крест. Осквернил отцовское сердце, растоптал что-то дорогое. Отец человечный, а сын — нехристь. Как такое бывает?! Вырождение ценностей», — рассуждает Абрикосов.

Абрикосов считает, что Киркорова не накажут. И артист продолжит выделывать подобное еще не раз, превосходя самого себя и всех в округе.

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