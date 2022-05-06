«Сидение на двух стульях»: в Госдуме выяснили позицию сбежавшей из России Хаматовой

Уехавшая из России Чулпан Хаматова теперь живет в Латвии. Домиком в элитном поселке близ Риги она обзавелась еще несколько лет назад. Накануне актрису неожиданно разыграли пранкеры Вован и Лексус, которые представились украинским послом в Литве и пригласили на Украину.

Глядя на все этого, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев отметил, что невозможно во время серьезной политической конфронтации усидеть на двух стульях.

«Люди, представляющие культуру, должны четко, ясно высказывать свою позицию. Двойных стандартов быть не может. Она, с одной стороны, с Зеленским, с другой стороны — и с Россией. Это напоминает сидение на двух стульях», — цитирует NEWS.ru Соловьева.

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