«Или это штрейкбрехерство?»: Садальский поразмышлял о замене Галкина на Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Актер заявил, что раньше друг у друга спрашивали разрешения на замену.

На Первом канале вместо Максима Галкина в его передаче «Сегодня вечером» будет новый ведущий. И пока им стал Николай Цискаридзе. Праздничный выпуск с артистом уже отснят и выйдет в эфир 7 мая.

В Сети продолжают обсуждать эту замену Галкина на Цискаридзе. Звезда театра и кино Стас Садальский у себя в микроблоге вспомнил, что раньше при необходимости замены одного актера на другого обращались к кодексу чести.

«Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески! Обычно отстраненный говорил: «Конечно играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе». И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше… и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в «Сегодня вечером»? Или это штрейкбрехерство?!», — размышляет Садальский в своем Telegram.

Напомним, что Максим Галкин, сбежав в Израиль с семьей, успел сделать ряд негативных заявлений о России. В связи с чем был отстранен от телеэфира, а его концерты отменены, как и рекламные контракты.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!