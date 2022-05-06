«Ершик оставляю»: Лолита высказалась о национализации имущества звезд

Ранее в Сети была озвучена идея национализации нажитого имущества звезд, которые покинули Россию за последние два месяца. Одной из первых на это отреагировала Лолита Милявская. Певица записала видеообращение, гуляя по территории своего загородного дома, отметив, что на все это заработала сама. При этом, певица с иронией заметила, что может и не дожидаться национализации.

«Принимайте, березка русская – две штуки, туи, слегка обосанные моей собакой, то есть вам придется взять секатор. И траву надо подкармливать. Секатор только возьмите свой. Сейчас имущество действительно все перепишу. Смотрите, елочка, заборчик бетонный», — показала Лолита свои владения.

Также певица отметила, что в доме есть все условия для комфортного проживания.

«В доме есть туалет и унитаз, к нему прилагается ершик. Ершик оставляю», — добавила артистка.

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