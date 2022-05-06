«Особенно кайф для младших»: чеченский внук Пугачевой с братьями посетил парк аттракционов

Чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров активно ведет микроблог в Telegram. Наследник Кристины Орбакайте и миллионера Руслана Байсарова рассказывает подписчикам о своих делах и планах. На этот раз юноша показал, как сходил с братьями в парк аттракционов.

«Сегодня решили сгонять с братьями в «Остров Мечты»! Честно говоря, мы были приятно удавлены! Нам очень понравилось, там много прикольных аттракционов и даже несколько больших и быстрых (или как мы называем их — тошниловки»)! + Декорации, свет и в общем атмосфера! Особенно кайф для младших», — рассказал младший внук Пугачевой.

Байсаров привел младшего из братьев за ручку, а потом и вовсе усадил себе на шею. Кто из ребят восседал на нем, Дени не показал – лица родственников он предпочел скрыть. Известно, что у сына Орбакайте много сводных братьев и сестер – его отец-миллионер был женат еще несколько раз и обзавелся наследниками.

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