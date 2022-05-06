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«Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать»: жена Гарика Мартиросяна – о своем отъезде из России

Жанна Мартиросян улетела из страны.

«Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать»: жена Гарика Мартиросяна – о своем отъезде из России
Гарик и Жанна Мартиросян. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

На фоне слухов о том, что шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян покинул страну, его жена Жанна сообщила, что находится за границей. Избранница знаменитости улетела в Арабские Эмираты, откуда постит каждый день фото и видео своего отдыха.

Жанна Мартиросян. Фото: соцсети

«Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать. В июле эмигрирую в Сочи. Обязательно буду вам оттуда писать. Хорошо, что знаю сочинский язык, быстро смогу там ассимилироваться», — рассказала девушка о своих планах.

Жена Мартиросяна, судя по публикациям, находится на отдыхе с сыном Даниэлем, у которого начались каникулы. Полетела ли дочь Жасмин с мамой и братом, светская львица не сообщает.

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