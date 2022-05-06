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В лучах утреннего солнышка: Рудова позировала топлесс, прикрывшись на диване собачкой

Актриса не постеснялась запечатлеться сразу после пробуждения.

В лучах утреннего солнышка: Рудова позировала топлесс, прикрывшись на диване собачкой
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова поделилась новым фото, на котором предстала топлесс. Актриса не постеснялась запечатлеться после пробуждения, позируя в лучах утреннего солнышка.

Рудова возлежала на диване, не прикрываясь одеялом – звезда живет одна, поэтому спит как и где хочет. Компанию ей составила ее четвероногая любимица чихуахуа, которой она и прикрыла свои оголенные прелести.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса пожаловалась, что долго не могла уснуть, а потом провалилась в сон, не заметив этого, и проспала допоздна.

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