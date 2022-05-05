«Надо было все-таки сделать аборт»: Алиса Вокс подвергалась домашнему насилию со стороны матери

Исполнительница Алиса Вокс заявила, что собственная мать на протяжении всей жизни унижала ее.

Вокс стала жертвой домашнего насилия. Собственная мать говорила Алисе, что она обделена талантом и никогда не станет настоящей певицей.

«Если я попадала в неприятности, для нее это было как котику сметанка. Она расправляла свой героический плащ и неслась спасать. Но чаще всего помощи я не дожидалась», — рассказала Алиса Вокс.

Однажды родительница Вокс обманом заставила подписать знаменитость документы об отчислении из театральной академии. Таким способом мать мешала Вокс стать артисткой.

«На репетиции я получила сотрясение мозга. Мама воспользовалась ситуацией — так как я была на препаратах от отека мозга и не особо отдавала себе отчет в действиях, она сказала: «Давай мы сейчас уйдем в академический отпуск, а потом ты придешь в себя и восстановишься». Я подписала заявление, даже не читая, а оказалось, это было согласие на то, что я забираю документы», — вспомнила певица.

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«Она без конца повторяла: «Надо было все-таки сделать аборт, а потом родить мальчика — голубоглазого Стасика. Он бы играл на скрипке и любил меня», — призналась исполнительница в беседе с 7days.ru.

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