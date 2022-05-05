«Без тебя я бы не стала»: Алина Загитова поздравила моложавую мамочку с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в личном микроблоге фотографию с мамой. Таким образом знаменитость поздравила дорогого человека с днем рождения.

Алина Загитова призналась, что мамина любовь согревает ее в самые трудные времена. Благодаря маме Загитова смогла стать известной спортсменкой. Поэтому Алина поблагодарила маму за помощь в праздничный день.

«Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю!» — написала спортсменка в личном микроблоге и приложила любимое фото с мамой.

Напомним, ранее Алина Загитова в модных джинсах-бойфрендах зажгла с танцами в аэропорту. Затем фигуристка улетела в Узбекистан.

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