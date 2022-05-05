«Идеальное»: Ольга Бузова в мини-платье с рюшами и кожаных сапожках вышла на променад

Ольга Бузова является не только телеведущей, но и певицей. Она уже покинула шоу «Дом-2», что стало неожиданностью для поклонников. Однако блондинка начала вести новые проекты. За последний месяц она сменила десятки образов.

Артистка также возобновила концерты. В свои 36 лет она может похвастаться моложавым видом, а вот над фигурой звезда не перестает работать. Уже несколько недель она ходит на танцы.

С наступлением весны Ольга стала хвастаться то плащом, то силуэтным платьем по фигуре. Телеведущая старается выглядеть женственно, и даже прохладная погода ей не мешает.

Примечательно, что на этот раз она отправилась на променад в легком мини-платье с рюшами алого цвета. Романтичный наряд она дополнила косухой оверсайз и кожаными сапогами. Бузова подчеркнула стройные ноги. У нее получился современный лук на весну.

«Идеальное платье на весну и лето», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Да, тебе очень идет», «Мне нравится», «Я бы заменила обувь, но в целом хороша», «Классно, так свежо и ярко», «Восхищаюсь», «Очень хорошая», «Слов нет, стала прям нимфа», «Соглашусь, тут ты попала в цель», «Оля и без макияжа? Кто-то украл косметичку», — стали писать подписчики.

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