«С Натальей и фондом «Обнаженные сердца» у меня все прекрасно»: Киценко высказалась после обвинений Собчак

Блогер и бизнесвумен Полина Киценко не станет отменять марафон «Бегущие сердца» после обвинений Ксении Собчак.

Коллега Натальи Водяновой уверяет, что у них с моделью по-прежнему полное доверие в рабочих отношениях. Да и средства с марафона Полина Киценко собирается отдать в благотворительный фонд Константина Хабенского.

«С Натальей и фондом «Обнаженные сердца» у меня все прекрасно, всегда в любви и уважении, противоречий нет и быть не может (вопреки слухам и проискам)», – написала в своем микроблоге Полина.

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«Сначала был ковид, потом санкции против России, а значит, и против русских детей, поэтому мы не проводили «Бегущие сердца» с 2019 года. Слишком давно, чтобы сидеть дальше и ждать других времен. Можно попытаться отменить нас, нашу культуру и историю, можно переписывать события в стиле «постправды», но нельзя отменить больных детей, нельзя отменить рак… Поэтому в этом году марафон «Бегущие сердца», традиционно приуроченный ко Дню защиты детей, возвращается и будет дальше пропагандировать бег со смыслом во имя детей, нуждающихся в помощи!» — рассказала Киценко.

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