«Вообще не хотела идти»: Кайли Дженнер оправдалась за свой необычный наряд на Met Gala

Модель рассказала, что надела пышное свадебное платье в память о Вирджиле Абло.

Американская модель Кайли Дженнер объяснила, почему вышла на ковровую дорожку Met Gala в мешковатом свадебном платье Off-White в сочетании с белой бейсболкой и вуалью.

Поклонники Дженнер раскритиковали образ Кайли. А вот сама модель отметила, что просто устала обтягивать свои пышные формы. Поэтому надела объемное платье.

«Я хотела в этом году что-то объемное и большое. Каждый год я выбирала обтягивающее платье-«рыбку», поэтому на этот раз я решила отойти от этой традиции и надеть что-то другое», — заявила Кайли.

«Честно говоря, я вообще не хотела идти. Но мы собирались посетить бал вместе с Вирджилом Абло, которого не стало, и я посчитала своим долгом прийти в платье его дизайна на этот Met Gala. Таким образом я почтила его память. И мне абсолютно все равно, что люди подумают. Ведь это настолько особенный момент для меня, поэтому остальное мне совершенно неважно», — резюмировала Кайли Дженнер в видео на своем YouTube.

Напомним, ранее старшая сестра Кайли Дженнер пришла на Met Gala в легендарном платье певицы Мэрилин Монро. Ким Кардашьян даже подарили настоящую прядь исполнительницы.

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