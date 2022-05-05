«Почему неуверенно стоишь на руках?»: МакSим вспомнила, как удивила тренера по аэробике

Исполнительница МакSим призналась, что восстановление после выхода из комы проходило в зале для занятий по аэробике.

Артистка вспомнила, как с трудом держалась на ногах. А вот тренер ожидал, что МакSим будет спокойно балансировать, стоя на руках.

«Когда он увидел меня в первый раз, говорил: «Почему неуверенно стоишь на руках?» Я говорю: «Вообще-то на ногах еще пока с трудом…» — призналась исполнительница в YouTube-шоу «Контакты».

Через некоторое время певица улучшила свои спортивные навыки на занятиях по аэробике. И сейчас МакSим не только встает на руки, но и выступает на корпоративах с живым исполнением.

«Встаю уже на руки. Буду как Олег Газманов выходить на сцену», – пошутила певица.

Напомним, ранее МакSим записала трек с Димой Биланом. Артисты представили полюбившийся многим хит «Знаешь ли ты» в новой обработке.

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