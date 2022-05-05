Выглядит старше своих лет: бывший муж Татьяны Арнтгольц показал взрослую дочь Машу

Экс-возлюбленный артистки Татьяны Арнтгольц — Иван Жидков — разместил в личном микроблоге снимки с прогулки вместе с дочкой Марией.

Примечательно, что Маше 13 лет. Но, по словам поклонников ее мамы, девочка кажется гораздо старше своего реального возраста.

Иван Жидков отправился со своими наследниками на прогулку. Улыбающийся родитель крепко обнимал своих детей. Маша в белоснежной худи с розовым дизайном села на папино плечо. А рядом с ними позировал младший сын Ивана Жидкова от брака с Лидией Соловьевой.

«Как похожа на папу», «Совсем большая стала», «Маше точно 13? Очень осознанный взгляд», «Дочка выросла красавицей», «Вся в маму», — написали восхищенные поклонники Татьяны Арнтгольц о ее наследнице.

Напомним, ранее Татьяна Арнтгольц рассказала о своей последней беременности. Знаменитость воспитывает сына Данила, которого родила от актера и исполнителя главной роли в сериале «Кухня» Марка Богатырева.

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