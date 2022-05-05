Снова актер: бывшая избранница Ивана Янковского показала нового возлюбленного

Бывшая возлюбленная Ивана Янковского — Вера Панфилова — опубликовала у себя в микроблоге фото с новым возлюбленным. Им оказался актер Константин Белошапка.

Панфилова долгое время была одна после расставания с мужем Дианы Пожарской. Панфилова и Янковский были вместе семь лет. Общавшиеся с юности, они то расставались, то сходились обратно. Однако артистам так и не удалось стать мужем и женой.

Янковский стал мужем Пожарской в прошлом году. А вот его экс-избранница подробностями личной жизни поделилась недавно. Вера разместила в своих социальных сетях милое фото в обнимку с новым бойфрендом.

Отметим, что Константин Белошапка состоял в браке с Дарьей Урсуляк. Семейная жизнь актера с дочерью режиссера фильма «Ликвидация» не задалась. После чего Белошапка развелся с женой.

Напомним, ранее Вера Панфилова встречалась с Иваном Янковским. Артист признался в любви дочери Константина Кинчева во время «Золотого орла».

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