«Малыш, ну ты куда лезешь-то?»: Рома Желудь резко высказался в адрес Дани Милохина

Исполнитель и бывшая звезда YouTube Рома Желудь отреагировал на предложение Дани Милохина сразиться на ринге.

Желудь напомнил Милохину, что слава быстро приходит, но может так же легко покинуть знаменитость. Это Рома знает на собственном примере.

«Малыш, ну ты куда лезешь-то? Зачем тебе это надо? Подумай сто раз! Причем такой смешной. Говорит: «Я вызываю тебя на бой. Занимайся!» И угадайте, кто сейчас жопу рвет в спортзале? Даня Лохин, а не я! Не твоего уровня артиллерия на том конце провода, зайчик», — съязвил Рома Желудь.

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«Тебе лучше дружить с такими, как я, опыта набираться, а не драться лезть. Да, мы будем драться в больших перчатках. Бой будет! Я принимаю твой вызов! Знаете, Даня никогда не согласится на бой ММА. Хотя я готов на него пойти с голыми кулаками», — заявил Желудь в своем микроблоге.

Напомним, ранее Даня Милохин завершил съемки в сериале про школу.

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