«Уже целых девять месяцев я мама сына»: Мария Горбань поделилась архивными кадрами с наследником

Артистка показала, как выглядел Нилан в первый день его жизни.

Исполнительница главной роли в сериале «Кухня» Мария Горбань показала лицо своего младшего ребенка. Знаменитость редко выставляет материалы в своем микроблоге, где сын позирует с открытыми глазками.

Мария, как и многие звездные мамочки, не хочет выставлять жизнь детей напоказ. Знаменитости фотографируют малышей со спины или закрывают их личики смайликами. Однако после актрисы и певицы меняют свое решение. Когда ребенок подрастает, его лицо становится известно фолловерам звездных родителей.

Мария Горбань раньше тоже прятала сына Нилана Зоткина. Но в честь исполнения мальчику девяти месяцев Мария показала архивное видео малыша. На нем Нилану один день.

«Уже целых девять месяцев я мама сына. На видео Нилуше один день», — написала в своем микроблоге Горбань.

Напомним, ранее Мария Горбань опубликовала фото со своими двумя детьми. Знаменитость рассекретила, как ее старшая дочь заботится о младшем братике. Стефания еще сама малышка, но старается освобождать маму от забот и нянчится с Ниланом.

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