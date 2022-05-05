В платье от Бекхэм и без трусиков: солистка Spice Girls получила госнаграду из рук принца Уильяма

Бывшая участница женской поп-группы Spice Girls Мелани Браун 4 мая удостоилась государственной награды кавалера ордена Британской империи.

46-летнюю темнокожую артистку отметили за заслуги в борьбе с домашним насилием, а почетную медаль ей вручил лично принц Уильям, внук Елизаветы II.

Однако даже такой торжественный момент прошел «с перчинкой». Браун надела на церемонию награждения красное обтягивающее платье из дизайнерской коллекции своей подруги и коллеги по Spice Girls Виктории Бекхэм. Позже она призналась журналистам, что была «почти голой» перед принцем.

Как пишет The Sun, Виктория лично прилетела из Майами, чтобы нарядить подругу. Подобрав платье, она спросила, будет ли Мел надевать накладки на соски. Та ответила: «Зачем беспокоиться?» В итоге, когда дело дошло до крепления медали на грудь певицы, принц стушевался и попросил стоявшую рядом женщину-офицера сделать это. А еще артистка не надела под платье трусики, поэтому и чувствовала себя голой.

Напомним, в 2007–2017 годах Браун была замужем за кинопродюсером Стивеном Белафонте. После развода она написала книгу мемуаров о том, как стала жертвой домашнего насилия со стороны супруга. После этого она занялась патронажем благотворительной организации, помогающей женщинам, пострадавшим от своих мужей, за что и получила государственную награду.

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