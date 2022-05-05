«Проблемы возникают на ровном месте»: Алена Хмельницкая пожаловалась на младшую дочь

Бывшая жена режиссера Тиграна Кеосаяна — Алена Хмельницкая — рассказала о проблемах в воспитании дочери Ксении.
У младшей наследницы Хмельницкой наступил переходный возраст. Поэтому малышка стала неуправляемой.
«Ксюша вступила в переходный возраст. Ей одиннадцать, но как будто тринадцать. Она очень противоречивая, колкая, резкая, огрызающаяся. Я понимаю, что это гормоны, с которыми ничего не поделаешь, потому что проблемы возникают на ровном месте, внезапно. Но у нее на все один ответ — нет! Я говорю: «Ты меня даже недослушиваешь! А стоило бы — вдруг что-нибудь хорошее предложу», — призналась Хмельницкая.
«Самый большой кошмар — уроки, поэтому я договорилась с педагогом, чтобы Ксюша оставалась на продленке и там все делала. Это наша самая серьезная зона конфликта. Я не хочу больше стоять у нее над душой, не могу, нет ресурсов. А Ксюша превращает уроки в какой-то бесконечный процесс», — рассказала Хмельницкая в беседе с 7days.ru.
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