Полакомилась ягодами: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в модном платье в горох на отдыхе

Телеведущая показала, как любит наряжаться наследница. Мария еще днем начала продумывать свой образ.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что блондинка в свои 50 лет продолжает следить за внешностью и регулярно красуется в модных нарядах.

На съемках стилисты подбирают для нее женственные образы. А вот в обычной жизни она носит комфортные луки: джинсы, платья, спортивные костюмы.

На днях Кудрявцева прилетела отдыхать в Турцию. Она взяла наследницу с собой. Блондинка наслаждается теплой погодой, а Мария не дает ей заскучать.

Накануне они поужинали в ресторане, а вечером малышка устроила танцы. 5 мая телеведущая много времени провела у бассейна. Она засняла малышку, которая облачилась в платье в горох цвета сочной травы. Девочка уплетала свежую клубнику за обедом.

А потом Лера показала, какой у нее случился диалог с наследницей. Мария заявила, что наряд ей так нравится, что вечером она снова намерена его надеть.

«Я в нем пойду. Я его надену на дискотеку вечером», — сказала кроха. «Вот в этом платье? А ты же замерзнешь! Там прохладно будет», — отметила телеведущая. «Неа», — заявила Мария. «А волосы распущенные будут? Или косички сделаем?» — уточнила у нее мама. «Нет. Ладно, косички сделаем две», — согласилась малышка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Маши хороший вкус, как у мамы. Кудрявцева не скрывает, что любит все яркие и блестящие.

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