Полакомилась ягодами: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в модном платье в горох на отдыхе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что блондинка в свои 50 лет продолжает следить за внешностью и регулярно красуется в модных нарядах.
На съемках стилисты подбирают для нее женственные образы. А вот в обычной жизни она носит комфортные луки: джинсы, платья, спортивные костюмы.
На днях Кудрявцева прилетела отдыхать в Турцию. Она взяла наследницу с собой. Блондинка наслаждается теплой погодой, а Мария не дает ей заскучать.
Накануне они поужинали в ресторане, а вечером малышка устроила танцы. 5 мая телеведущая много времени провела у бассейна. Она засняла малышку, которая облачилась в платье в горох цвета сочной травы. Девочка уплетала свежую клубнику за обедом.
А потом Лера показала, какой у нее случился диалог с наследницей. Мария заявила, что наряд ей так нравится, что вечером она снова намерена его надеть.
«Я в нем пойду. Я его надену на дискотеку вечером», — сказала кроха.
«Вот в этом платье? А ты же замерзнешь! Там прохладно будет», — отметила телеведущая.
«Неа», — заявила Мария.
«А волосы распущенные будут? Или косички сделаем?» — уточнила у нее мама.
«Нет. Ладно, косички сделаем две», — согласилась малышка.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Маши хороший вкус, как у мамы. Кудрявцева не скрывает, что любит все яркие и блестящие.
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