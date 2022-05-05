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Полакомилась ягодами: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в модном платье в горох на отдыхе

Телеведущая показала, как любит наряжаться наследница. Мария еще днем начала продумывать свой образ.

Полакомилась ягодами: Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в модном платье в горох на отдыхе
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что блондинка в свои 50 лет продолжает следить за внешностью и регулярно красуется в модных нарядах.

На съемках стилисты подбирают для нее женственные образы. А вот в обычной жизни она носит комфортные луки: джинсы, платья, спортивные костюмы.

На днях Кудрявцева прилетела отдыхать в Турцию. Она взяла наследницу с собой. Блондинка наслаждается теплой погодой, а Мария не дает ей заскучать.

Накануне они поужинали в ресторане, а вечером малышка устроила танцы. 5 мая телеведущая много времени провела у бассейна. Она засняла малышку, которая облачилась в платье в горох цвета сочной травы. Девочка уплетала свежую клубнику за обедом.

Мария Макарова. Фото: соцсети телеведущей

А потом Лера показала, какой у нее случился диалог с наследницей. Мария заявила, что наряд ей так нравится, что вечером она снова намерена его надеть.

«Я в нем пойду. Я его надену на дискотеку вечером», — сказала кроха.

«Вот в этом платье? А ты же замерзнешь! Там прохладно будет», — отметила телеведущая.

«Неа», — заявила Мария.

«А волосы распущенные будут? Или косички сделаем?» — уточнила у нее мама.

«Нет. Ладно, косички сделаем две», — согласилась малышка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Маши хороший вкус, как у мамы. Кудрявцева не скрывает, что любит все яркие и блестящие.

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