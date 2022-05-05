«Какое бессердечие!»: Ксению Собчак раскритиковали за плед из лисьих шкур

Так называемая журналистка Ксения Собчак показала в своих соцсетях закулисье очередных съемок для YouTube. Журналистка сидит на диване со своим новым загадочным гостем на диване, который весь завешан лисьими шкурами.

Поклонники не смогли пройти мимо такого факта. На светскую львицу обрушился шквал критики.

«Это плед из лис?», «Бедные лисички», «Ужас! Сколько убито красивых животных! Ради чего? Полное бессердечие», «Какое бессердечие», — написали люди в соцсетях.

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