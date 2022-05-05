«Собираемся обжаловать такое решение»: Павел Мамаев отсудил общение с дочерью у бывшей жены

Спортсмен Павел Мамаев отсудил у бывшей жены Аланы право встречаться с дочкой Алисой. Модель не хотела, чтобы знаменитость общался со своей наследницей.

Пресненский суд Москвы решил, что полузащитник Павел Мамаев имеет право встречаться с дочерью Алисой. Павел Мамаев добился того, чтобы видеться с наследницей каждую среду, по четным выходным, в новогодние праздники, и беседовать с Алисой по телефону ежедневно.

«Ссылаясь на то, что Мамаев платит алименты матери, которая, к слову, имеет ИП, несколько объектов недвижимости — жилой и нежилой, купленной на деньги, нажитые в нашем браке (когда Мамаев, скрывая от меня, оформлял квартиры на родителей). Конечно, мы собираемся обжаловать такое решение!» — рассказала Алана Мамаева в своем микроблоге.

Напомним, ранее футболист Павел Мамаев потратил на возведение загородного коттеджа 12 миллионов рублей. Поклонники спортсмена были возмущены тем, что знаменитость находит средства на свои нужды. Однако урезает алименты собственной дочери.

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