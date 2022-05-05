«Награды артиста теряют значение»: известный блогер раскритиковала Киркорова

Певец Филипп Киркоров, во всеуслышание высказавшись в защиту Галкина, просто старается отвлечь внимание от своей персоны, считает блогер Гурьянова.

Известный блогер Аксинья Гурьянова прокомментировала скандальное выступление Филиппа Киркорова на сцене Кремлевского дворца с крестом. Девушка убеждена: то, что происходило на сцене во время номера поп-короля, подлежит всяческому осуждению. Пляски на кресте и полуголые «монахини» — это прямое оскорбление чувств верующих.

«Мы живем не просто в России. Мы живем в православной мировой державе. Подобные шоу с осквернением религии должны быть запрещены», — отметила Гурьянова.

Гурьянова также подчеркнула, что для нее все звания и награды артиста теряют значение после такого поступка, у нее вызывает отвращение и изумление обнаружившаяся бездуховность поп-короля. Это же относится и к словам Киркорова в защиту Максима Галкина, которого Маргарита Симоньян назвала геем.

По мнению Гурьяновой, это лишь попытка Киркорова отстраниться от подобного подозрения, отвлечь внимание от себя, сообщает телеканал «360».

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