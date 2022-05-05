«Могут просто отвалиться»: Музей Рипли подарил Ким Кардашьян прядь волос Мэрилин Монро

Бывшая жена исполнителя Канье Уэста – Ким Кардашьян – призналась, что перед выходом на красную дорожку Met Gala в этом году она получила прядь Мэрилин Монро.

Оказывается, Музей Рипли вручил Ким Кардашьян прядь волос певицы Мэрилин Монро. Это облегчило работу колористов, которые помогали жгучей брюнетке найти идеальный тон для воссоздания образа легендарной Мэрилин Монро. Сложное окрашивание заняло у мастеров больше десяти часов.

«Мне кажется, что мои волосы могут просто отвалиться», — делилась Ким в своих социальных сетях.

Отметим, что для образа певицы со светлыми волосами Ким пришлось похудеть на семь килограммов. Но она все равно не смогла застегнуть на себе знаменитое прозрачное платье Мэрилин Монро. Поэтому Кардашьян прикрыла расходящуюся молнию меховой накидкой.

Напомним, ранее Ким Кардашьян смогла отстоять честь своей семьи в суде. Модель доказала, что теледива и бывшая возлюбленная ее брата Блэк Чайна угрожала семье Кардашьян-Дженнер. Также стало известно, что звездная семья не портила карьеру Чайны.

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