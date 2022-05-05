«Сумма небольшая, но капает»: 68-летняя Успенская раскрыла, за что ей дали пенсию в Америке

Любовь Успенская много лет жила и работала в Штатах. Теперь же творчество королевы русского шансона неразрывно связано с Россией. При всем при этом певица умудрилась заполучить выплаты за океаном. Так, в Америке Успенской выплачивают пенсию. Как подметила Любовь Залмановна, сумму хотя и небольшая, но все-таки деньги лишними не бывают, копеечка да капает на счет шансонье.

Также певица пояснила, почему ей в Штатах полагаются выплаты. Как заверила Успенская, без дела она никогда не сидела, много работала, да и налоги платила своевременно.

«Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что», — призналась 68-летняя Любовь Успенская в шоу «НеДудь» с Никитой Никитиным на «Новом радио».

Также артистка дала понять, что неплохо зарабатывает в России. Любовь Успенская гордится тем, что так востребована на родине. Даже в кризис у певицы было много корпоративов. «Сейчас даже не считаю, сколько трачу. У меня нет цели откладывать деньги», — добавила шансонье.

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