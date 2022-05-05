Вика Цыганова: «Бросать своих нельзя, это предательство»

Вика Цыганова — желанный гость на Донбассе: все эти года она поддерживает жителей независимых республик, приезжая к ним с концертами.

Как известно, все последние годы Вика Цыганова активно выступала в поддержку жителей Донбасса. Певица постоянно давала для них концерты и в интервью не уставала повторять: защита слабых — дело сильных.

«Я считаю, что Донбасс — это русские земли, и бросать своих людей нельзя, иначе это предательство».

Артистка добавила, что патриотизм должен идти от сердца, он по сути своей — любовь, которую невозможно купить, невозможно заказать или навязать. По мнению Вики Цыгановой, будет правильным, начиная с детского сада, прививать детям интерес к истории своей страны и любовь к ней.

Сразу после Дня Победы певица снова поедет на Донбасс — радовать и поддерживать дух тех, кто там еще остался, кто не смог выехать по каким-то причинам, пишет Телеканал «360».

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