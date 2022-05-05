Кейт Миддлтон и принц Уильям купили пони на день рождения дочери

Стало известно, какой подарок от родителей принца Уильяма и Кейт Миддлтон получила на свое семилетие принцесса Шарлотта. Оказалось, девочка давно мечтала о пони.

Герцоги Кембриджские порадовали свою дочь Шарлотту, подарив ей на недавний день рождения пони. Праздник своей наследницы Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили в Анмер Холле в графстве Норфолк. К слову, сама Кейт накрыла на праздничный стол для близких.

После того, как Шарлотта получила свой долгожданный подарок, она позировала для родителей с искренней улыбкой радости. Малышка в голубом джемпере с отложным воротником продемонстрировала свои сменяющиеся зубки. Снимком своей именинницы Кейт Миддлтон поделилась в социальных сетях.

О том, что Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом подарили дочери пони, сообщили в usmagazine.com.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в изумрудном платье со струящейся юбкой предстала в лондонском Музее дизайна. Герцогиня Кембриджская вручила премию королевы Елизаветы II лучшему начинающему дизайнеру.

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