Бывшая Ивана Янковского Вера Кинчева перестала скрывать нового возлюбленного

После расставания с Иваном Янковским она не афишировала личную жизнь. Но оказалось, что ее сердце завоевал известный актер.

Вера Кинчева является дочкой лидера «Алисы», рок-музыканта Константина Кинчева. Семь лет ее связывали близкие отношения с Иваном Янковским. Они расстались два года назад.

Тогда наследница артиста пояснила, что это обоюдное решение. Примечательно, что сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры недолго был один. Он женился на Диане Пожарской, которая родила сына, названного в честь дедушки Олегом.

А вот Кинчева все это время о личной жизни не говорила. Но неожиданно она опубликовала трогательные снимки с новым возлюбленным. В кадре она дурачится с парнем, который оказался известным актером Константином Белошапкой.

Ему уже 29 лет и он успел пережить развод. Он был в браке со звездой сериала «Дылды» Дарьей Урсуляк — младшей дочерью режиссера Сергея Урсуляка. У них растет наследница Ульяна, которой через несколько месяцев исполнится шесть лет.

По всей видимости, этот факт нисколько не смущает Кинчеву. Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе.

«Красивые», «Прекрасные! Верочка, счастья вам!», «Этот парень поинтереснее», «Очень похожи и подходите», «Эти глаза», «Этот парень поинтереснее», «Красивые», «Невероятные», — прокомментировали пост подписчики.

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