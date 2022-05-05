Тимати стал новым объектом для насмешек Ксении Собчак

Рэпер Тимати вывел в свет свою новую возлюбленную и оказался высмеянным Ксенией Собчак.

Жена режиссера Константина Богомолова заметила, что Тимати довольно предсказуем в отношении своих потенциальных жен. Артист дарит одни и те же подарки своим пассиям. Несостоявшихся жен Тимати Ксения Собчак вычисляет по браслетам Cartier Love в бриллиантовой версии, кольцу с огромным камнем и двум подвескам в виде крестов.

Ксения пожелала Тимати быть более оригинальным. Хотя самих возлюбленных исполнителя такие дорогие подарки не смущают.

«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», — написала Ксения Собчак в своих социальных сетях.

Напомним, Тимати появился с моделью Валентиной Ивановой на юбилейном концерте Филиппа Киркорова. Новая пассия Тимати во время мероприятия была замечена в объятиях не только шоумена, но и его матери Симоны Юнусовой.

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