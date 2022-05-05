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«Можно выручить максимум 150 млн рублей»: стоимость элитного замка Галкина упала в пять раз

На строительство и дополнительную отделку муж Примадонной потратил порядка миллиарда рублей.

«Можно выручить максимум 150 млн рублей»: стоимость элитного замка Галкина упала в пять раз
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: личный архив

Максим Галкин еще будучи ребенком мечтал жить в сказочном замке, и разбогатев, исполнил свое заветное желание. Для Аллы Пугачевой шоумен построил шикарный особняк в подмосковной деревне Грязь в готическом стиле. К владениям примыкает гектар земли с садовыми деревьями и теплицами. Так, по некоторым оценкам, замок в элитной деревеньке обошелся Максиму в копеечку — примерно в десять миллионов долларов. Однако в нынешних экономических реалиях имение юмориста сильно упало в цене.

Певица Алла Пугачева с дочкой Лизой
Алла Пугачева с дочкой Лизой в подмосковном замке в деревне Грязь. Фото: личный архив

Как подметил специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев, на строительство замка и дополнительную отделку шоумен потратил порядка миллиарда рублей.

«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Сейчас за замок можно выручить лишь 100 миллионов рублей. Ну максимум — 150 миллионов. Не больше. То есть больше чем в пять раз его стоимость упала», — приводит «Комсомольская правда» слова эксперта в сфере элитной недвижимости.

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