Маша показала класс: Кудрявцева в джинсах-варенках повеселилась с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является ведущей шоу «Секрет на миллион». Ее также часто приглашают на фестивали и концерты не только в качестве гостьи, но и как ведущую.

Она привыкла быть постоянно в центре внимания, но свою личную жизнь старается оберегать от посторонних глаз. Блондинка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой три года.

На днях Лера отправилась в Турцию. Она решила провести майские праздники с дочкой и подругами на море. Накануне телеведущая весь день посвятила наследнице. Они много гуляли и даже поужинали в ресторане.

Блондинка поделилась трогательными кадрами. Дочка решила покрасоваться и стала не идти, а скакать. Она решила дать мастер-класс маме. Мария в светящихся ботинках, лосинах и джемпере скакала по улице.

Кудрявцева предстала в джинсах-варенках и яркой тунике. Телеведущая старалась не отставать от наследницы.

«Так?» — спросила она. «Еще, еще», — утверждала кроха.

Потом Маша повеселилась с детьми на дискотеке. Поклонники восхитились наследницей звезды. Многие отметили, что она пошла в маму. «Ну до чего светлый ребенок», «Деловая кроха», «Она просто чудо», «Красивая такая», «Ой, какие танцы», «Она даст фору танцорам», «Лера выглядит счастливо», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!