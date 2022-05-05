Что заставило испанца Энрике Иглесиаса завести с русской красоткой Анной Курниковой троих детей

После того, как у пары родилась двойня, музыкант сразу понял — он хочет еще ребенка.

Энрике Иглесиас буквально пылинки сдувает со своей 40-летней возлюбленной, которая подарила ему троих детей. После того, как у пары появились двойняшки — сын Николас и дочка Люси, — музыкант понял: он хочет еще ребенка. Старшим детям Иглесиаса по четыре годика, а младшей дочке — всего два года. Кстати, Энрике согласился дать малютке русское имя, которое выбрала для девочки Курникова. Ее назвали Машей. Это имя, как признался певец, ему сразу понравилось. И он был совсем не против.

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«После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не выбирали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.

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