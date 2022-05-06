На заметку — четыре летних тренда! Летучая в брюках палаццо и топе утянулась поясом с бахромой

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна посоветовала модницам обратить внимание на пляжный лук звездной блондинки, который легко преобразовать в городской.

Лена Летучая проводит каникулы в Намибии. Так, прогуливаясь по пляжу, телеведущая щегольнула ультрамодным аутфитом, собрав в одном образе как минимум четыре летних тренда — их можно взять на заметку. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна по-достоинству оценила аутфит звездной блондинки, назвав его беспроигрышным. Особенно такие оттенки, которые выбрала для своего пляжного лука теледива, подойдут светловолосым красоткам. Разберем все по полочкам с имидж-стилистом.

«Лена выбрала трендовый и одновременной классический образ. Во-первых, мы видим брюки палаццо ультрамодного белого оттенка — это тренд лета, очень импонирует натуральная фактура — лен. Во-вторых, аксессуары — сумка-авоська в новой интерпретации. В-третьих, топ-бюстье бьет все рекорды, носим его и на пляже и в городе. Добавьте к этому образу блейзер, жакет, кожаную куртку или даже косуху и вы получите гламурный аутфит, в котором можно посетить светский раут. Сюда подойдет обувь с закрытым носом — сандалии и мюли с намеком на спорт. И такой лук вполне можно показать в городе. Цветовое сочетание беспроигрышное, особенно для блондинок. Белый — однозначно тренд, как и пояс на талии с бахромой! Образ на пятерочку», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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