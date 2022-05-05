Любимый стиль леди Ди в 90-х: Миддлтон в платье миди скопировала образ матери принца Уильяма

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Елена Бестави объяснила, как с помощью наряда с мягкой фактурой герцогиня Кембриджская сумела подчеркнуть свою стройность.

Кейт Миддлтон выбрала для эффектного выхода в свет изумрудно-зеленое платье с поясом от британо-канадского дизайнера Эделины Ли стоимостью 981 доллар (68 тысяч рублей). Герцогиня дополнила лук аксессуарами, в том числе золотыми серьгами Nadine Irena, которые она носила во время карибского тура этой весной, а также зелеными замшевыми туфлями Emmy London за 420 долларов (29 тысяч рублей).

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави прокомментировала аутфит жены принца Уильяма, подметив, что герцогиня выбрала наряд, стиль которого был некогда близок невестке Елизаветы II — Леди Ди.

«Кейт очень любит этот цвет. В ее гардеробе присутствуют всевозможные оттенки зеленого, как в одежде, так и в аксессуарах. Фасон платья напоминает моду 90-х. И это период расцвета популярности Леди Ди. Подобная модная тенденция перекликается с нарядами, которые когда-то носила невестка Елизаветы II. Не могу сказать, что платье излишне респектабельное. Оно классическое — лаконичное и сдержанное. Именно такие платья в свое время любила принцесса Диана. Если говорить об ансамбле в целом — хочется поменять серьги или же пояс, так как аксессуары между собой спорят. Отдельный комплимент фотографу. Он поймал Кейт в тот момент, когда ее ножка при ходьбе была занесена вперед, за счет этого и бедра визуально смотрятся уже. На стройности герцогини также играет мягкая фактура платья, длина миди! Все ей к лицу», — экспертно резюмировала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имиджмейкер-стилист. Благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» вот уже десять лет она учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Стилист обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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