Смягчились к диве? Нетребко после скандала разрешили спеть в итальянской Ла Скала

Ранее имя знаменитой российской артистки убрали с афиш и программ Венской оперы.

Анне Нетребко позволили выступить этой весной в Ла Скала — всемирно известном оперном театре в Милане. Таким образом, жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова вернется на итальянскую сцену. На официальном сайте оперного театра говорится, что 18 мая Анна Нетребко примет участие в концерте Хуана Диего Флореса, а также споет вместе с Еленой Максимовой 27 мая — в программе Чайковский, Пуччини и Штраус.

В последнее время к карьере оперной дивы из Краснодара приковано много внимания, и все из-за громких скандалов вокруг артистки. В прессе долго обсуждалось отстранение Анны Нетребко от работы в Европе. По этому поводу высказывался и Николай Басков. Артист был уверен, что без верных почитателей и ценителей прекрасного оперная дива не останется.

Однако, судя по всему, европейская публика успела соскучиться по российской оперной диве, раз знаменитость выступит в Ла Скала, пишет 5-tv.ru.

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