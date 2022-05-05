Акционеры Netflix подали в суд на потоковый сервис, понеся убытки

Дела у американского стримингового сервиса Netflix совсем не радужные. Весной 2022 года акции компании упали в цене, и одновременно выяснилось, что количество подписчиков онлайн-кинотеатра резко сократилось.

А вот и новая напасть: 3 мая акционеры компании подали иск в калифорнийский суд, обвинив Netflix в том, что сервис несколько месяцев вводил рынок в заблуждение относительно своей способности наращивать количество зрителей.

Владельцы акций требуют возмещения убытков, которые они понесли в результате того, как ценные бумаги Netflix потеряли в цене, а сама компания не смогла трезво оценить количество своих подписчиков.

больше по теме Netflix вычеркнул новый сериал Меган Маркл из своих планов Мультфильм о великих женщинах оказался не нужен стриминговому сервису.

Новость сообщает агентство Reuters, отмечая, что в апреле 2022 года потоковый сервис потерял 35% стоимости акций и 200 тысяч подписчиков. Эти неприятности руководство компании объяснило инфляцией, конкуренцией со стороны других онлайн-кинотеатров и приостановкой обслуживания зрителей в России, где у Netflix было несколько тысяч постоянных зрителей.

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