Симоньян впервые прокомментировала высказывания Киркорова

Журналистка подчеркнула, что сам поп-король ее не обидел.

Маргарита Симоньян впервые ответила Филиппу Киркорову, который заступился за Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Поп-короля возмутил тот факт, что журналистка назвала пародиста «геем, который женился на престарелой женщине» — имеется в виду примадонна российской эстрады.

«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема», — сообщила глава RT в своем Telegram-канале.

Симоньян, напомним, обидело, что Галкин, уехав из России в сложное для страны время, критикует действия власти и армии.

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