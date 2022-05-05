Зал славы рок-н-ролла увековечит Эминема, Duran Duran и Eurythmics

Американский Зал славы рок-н-ролла представил список звезд, которых включил в свою коллекцию в 2022 году. Среди них оказались культовые группы Duran Duran, Eurythmics, певицы Долли Партон, Карли Саймон, Пэт Бенатар и не менее культовый рэпер Эминем.
Последнему не стоит удивляться — в 2021-м в Зал славы уже был включен его коллега по речитативу Jay-Z. Церемония награждения новых легенд рок-н-ролла состоится в Лос-Анджелесе 5 ноября.
Напомним, что исполнитель может быть увековечен в стенах этого музея лишь спустя 25 лет после выхода его первого сингла. Номинантов отбирает комитет, составленный из историков музыки, затем проходит голосование тысячи экспертов, среди которых преподаватели университетов, журналисты, продюсеры и другие члены музыкальной индустрии. Чтобы получить свое место в Зале славы исполнителю или группе нужно набрать не менее 50% голосов.
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