«Одна сплошная травма»: Миро высказалась о Седоковой, которая поддержала Крида

Блогер считает, что артистка выплеснула на фолловеров «ушат своей боли».

Анна Седокова в последнее время живет в США. Два года назад певица устроила личную жизнь, выйдя замуж за баскетболиста Яниса Тимму, но о прошлом все-таки периодически вспоминает. Иногда Анна поддерживает и своих коллег. Так, например, певица высказала свое мнение о ситуации, которая недавно произошла с Егором Кридом на частном концерте.

Блогер Лена Миро считает, что экс-участница «ВИА Гры» то и дело выливает на фолловеров свою душевную боль.

«Всей своей мощной грудью Анечка Седокова встала на защиту Егорки Крида, параллельно выплеснув на подписчиков очередной ушат своей душевной боли. Такое ощущение, что Седокова — одна сплошная травма: что ни воспоминание, то слезы. Реально душнила», — написала Миро.

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