Почему Энрике Иглесиас дал третьему ребенку от Анны Курниковой русское имя

У пары подрастают также четырехлетние двойняшки Люси и Николас.

Энрике Иглесиас уже давно живет с русской теннисисткой Анной Курниковой. На протяжении многих лет парочка наслаждалась свободой, отпрысков они не заводили. А вот теперь стали многодетными родителями. Спортсменка подарила своему возлюбленному двойняшек — Николаса и Люси, им по четыре годика.

Младшей в семье стала малютка-дочка Маша или Мэри, которой всего два года. И как оказалось, для дочурки пара выбрала русское имя. Назвать девочку Машей испанскому певцу предложила Курникова и тот сразу же согласился, это имя Энрике очень понравилось.

Кстати, со своими детьми они говорят сразу на трех языках: испанском, русском и английском. Сложнее всего им дается именно русский. Даже Иглесиас берет уроки у Курниковой.

«Мы решили назвать ее Маша. Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.

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