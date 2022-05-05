«С подростками»: Жидков показал, как проводит будни с повзрослевшими детьми

Актер Иван Жидков воспитывает двух детей. У него подрастает дочь Мария, которую в первом браке родила Татьяна Арнтгольц. Пара развелась в 2013-м, после пяти лет брака.

Спустя время артист попытался устроить личную жизнь с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она подарила ему сына Степана. Но и этот союз себя изжил.

Несмотря на всю занятость на съемках Жидков находит время, чтобы провести его с наследниками. В своей соцсети звезда сериалов показал фото с подросшими детьми. Все вместе они запечатлелись во время прогулки.

«С подростками», — коротко подписал кадр Жидков.

Фолловеры отметили, что дети быстро растут.

«Счастливый папа! Мария – папина дочь, очень похожа! Хороший отец», — писали пользователи Сети.

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