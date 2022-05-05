Он такого не выдержал: Севастьянова в купальнике подразнила Цоя пышным тылом во время солнечных ванн

Каролина Севастьянова приняла участие в шоу «Звезды в Африке. Весеннее обострение», Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике вскружила голову певцу Анатолию Цою своим эффектным появлением в бикини, и на протяжении нескольких недель, пока находилась на проекте, сводила его с ума.

В новом выпуске шоу на ТНТ показали, как гимнастка заставила Цоя поволноваться. Девушка отправилась с ним загорать и пока подставляла свои телеса лучам солнышка, то повернулась загорелым тылом прямо в кадр. Анатолий Цой не смог спокойно смотреть на это и, чтобы отвлечься, поспешил заняться отжиманием на скалах.

«Что касаемо Каролины, мы классные друзья, все хорошо, она любит своего парня. Все. Непроизвольно, естественно, бросаешь какие-то взгляды. Не на Славу же с Олегом смотреть», — высказался Цой относительно Севастьяновой.

Однако, отношения Цоя и Севастьяновой, как бы певец ни убеждал всех, мало похожи на дружеские. Он то и дело хватает красотку за ягодицы. А она, судя по реакции, совсем не против.

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