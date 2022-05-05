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Он такого не выдержал: Севастьянова в купальнике подразнила Цоя пышным тылом во время солнечных ванн

Певец не смог спокойно смотреть на такое.

Он такого не выдержал: Севастьянова в купальнике подразнила Цоя пышным тылом во время солнечных ванн
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова приняла участие в шоу «Звезды в Африке. Весеннее обострение», Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике вскружила голову певцу Анатолию Цою своим эффектным появлением в бикини, и на протяжении нескольких недель, пока находилась на проекте, сводила его с ума.

В новом выпуске шоу на ТНТ показали, как гимнастка заставила Цоя поволноваться. Девушка отправилась с ним загорать и пока подставляла свои телеса лучам солнышка, то повернулась загорелым тылом прямо в кадр. Анатолий Цой не смог спокойно смотреть на это и, чтобы отвлечься, поспешил заняться отжиманием на скалах.

Каролина Севастьянова. Кадр из шоу «Звезды в Африке»

«Что касаемо Каролины, мы классные друзья, все хорошо, она любит своего парня. Все. Непроизвольно, естественно, бросаешь какие-то взгляды. Не на Славу же с Олегом смотреть», — высказался Цой относительно Севастьяновой.

Однако, отношения Цоя и Севастьяновой, как бы певец ни убеждал всех, мало похожи на дружеские. Он то и дело хватает красотку за ягодицы. А она, судя по реакции, совсем не против.

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