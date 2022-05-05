Почти как у Пугачевой: Штурм представила бойфренда, который моложе на 25 лет

Певица Наталья Штурм была замужем дважды. В первом браке с однокурсником Сергеем Деевым она родила дочь Елену. Вторым мужем артистки стал бизнесмен Игорь Павлов, которому в 2004 году певица подарила сына Арсения. Несколько лет назад и этот союз распался.

Но грустить в одиночестве 55-летняя Штурм не спешит. В своей соцсети она показала избранника, который моложе ее на 25 лет. С 30-летним возлюбленным Наталья выбралась в Сочи на отдых.

«А если мы будем себя хорошо вести, то нам обещали воду налить!» — написала Штурм.

Фолловеры заметили, как преобразились певица в компании нового бойфренда.

«Классно выглядите! Счастья вам! Какие красивые!» — писали пользователи Сети.

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