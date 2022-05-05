«Голубая братия»: Шахназаров рассказал, почему Киркоров выгораживает Галкина

Буквально несколько дней назад Максима Галкина обвинили в том, что он нетрадиционной ориентации. Практически сразу на его защиту встал бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. По мнению журналиста Михаила Шахназарова, это все неслучайно.

По мнению публициста, «голубая братия» выгораживает друг друга, выполняя указы с Запада по насаждению гомосексуальной псевдокультуры.

«Киркоров впрягся за Галкина, что и неудивительно. Заговорил об охоте на ведьм, о том, что это выгодно нашим западным «партнерам». Ложь. Западным партнерам выгоднее тиражирование киркоровых, галкиных и лазаревых. Именно оттуда продвигалось насаждение гомосексуальной псевдокультуры», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Филипп Киркоров спровоцировал скандал вокруг своего имени, взобравшись на крест, поваленный на сцене.

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