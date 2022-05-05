«Как им принять?»: Киркоров распереживался за детей Галкина и Пугачевой

Двойняшки вместе с родителями уехали в Израиль в начале марта.

Недавно в Сети активно начали обсуждать ориентацию уехавшего в Израиль Максима Галкина. Сам же шоумен еще несколько лет назад признался, что периодически слышал об этом еще со студенческой скамьи.

Неожиданно за Галкина вступился бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. Кроме того, поп-короля волнует и будущее двойняшек Лизы и Гарри.

«Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности», — цитирует Киркорова телеграм-канал «Кровавая барыня».

Добавим, тем временем вокруг имени Киркорова разгорелся новый скандал. Причиной всему – его номер в шоу-программе, где во время исполнения песни «Мария Магдалена» артист взобрался на поваленный крест.

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