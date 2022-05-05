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«Как им принять?»: Киркоров распереживался за детей Галкина и Пугачевой

Двойняшки вместе с родителями уехали в Израиль в начале марта.

«Как им принять?»: Киркоров распереживался за детей Галкина и Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Недавно в Сети активно начали обсуждать ориентацию уехавшего в Израиль Максима Галкина. Сам же шоумен еще несколько лет назад признался, что периодически слышал об этом еще со студенческой скамьи.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Неожиданно за Галкина вступился бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. Кроме того, поп-короля волнует и будущее двойняшек Лизы и Гарри.

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети

«Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности», — цитирует Киркорова телеграм-канал «Кровавая барыня».

Добавим, тем временем вокруг имени Киркорова разгорелся новый скандал. Причиной всему – его номер в шоу-программе, где во время исполнения песни «Мария Магдалена» артист взобрался на поваленный крест.

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Алла Пугачева и Максим ГалкингалкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаФилипп Киркоров